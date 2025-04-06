محافظ الجيزة يعلن رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ

في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن تقلبات الطقس وعدم الاستقرار الجوي الذي يضرب البلاد، أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية داخل المحافظة، تحسبًا لأي تداعيات ناتجة عن الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لضمان سرعة التعامل مع الأحوال الجوية السيئة، مشددًا على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة العامة، لا سيما على الطرق الصحراوية والداخلية التي قد تتعرض لانخفاض كبير في مستوى الرؤية.

كما وجه "النجار" رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة مراجعة وتأمين اللوحات الإعلانية المثبتة على الطرق والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى فحص حالة الأشجار وتنفيذ أعمال التقليم اللازمة لتفادي سقوطها خلال موجة الرياح المتوقعة.

تحذيرات محافظة الجيزة للمواطنين

ودعت محافظة الجيزة المواطنين إلى تجنب الوقوف تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات الإعلانية، وإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ، والتأكد من خلو أسطح المنازل من أي مخلفات قابلة للتطاير، حفاظًا على السلامة العامة.

كما ناشدت المحافظة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج لتقليل التأثر بالغبار، وأوصت قائدي المركبات على الطرق السريعة والصحراوية بترك مسافات أمان كافية بين السيارات والقيادة بحذر تحسبًا لانعدام الرؤية أو تطاير الأجسام على الطرق.

وفي إطار الجاهزية القصوى، أكدت محافظة الجيزة على تفعيل غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لتلقي البلاغات والطوارئ، من خلال الأرقام التالية:

33465048 / 33465046

أو عبر خدمة الواتساب على الرقم: 01016050453.

يأتي هذا التحرك السريع في إطار حرص محافظة الجيزة على الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان الاستجابة الفعالة والسريعة لأي أحداث ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

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