الأحد 06 أبريل 2025
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رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يحل فريق ليفربول ضيفا أمام فولهام اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

تشكيل ليفربول  أمام فولهام

حراسة المرمى: كيلهير.

خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك، كوناتي، جونز.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ، سوبوسلاي.

خط الهجوم: جاكبو، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بعد خوضه 30 مباراة في المنافسة.

ويعتلي ليفربول ترتيب البريميرليج بفاق 11 نقطة عن آرسنال صاحب المركز الثاني بعد تعادله أمام إيفرتون بالجولة ذاتها، ويأتي فولهام في المركز العاشر بجدول الترتيب وبرصيد 45 نقطة متساويًا مع بورنموث.

موعد مباراة فولهام وليفربول

وتنطلق مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فولهام وليفربول

وتذاع مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD1.

واقترب ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بعد تعثر آرسنال بالتعادل مع إيفرتون بهدف لمثله.

ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري الإنجليزي 

ليفربول يحتاج إلى الفوز في 4 مباريات من أصل 8 مباريات متبقية له في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان اللقب.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 73 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز الثاني برصيد 62 نقطة بفارق 11 نقطة.

إذا فاز ليفربول في المباريات الأربع القادمة ضد:
- فولهام: سيرفع رصيده إلى 76 نقطة، ما يعني أن الفارق سيصل إلى 14 نقطة بنهاية الجولة 31.
- وست هام يونايتد
- ليستر سيتي
- توتنهام

وسيصل رصيده إلى 85 نقطة، بينما أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه آرسنال هو 83 نقطة، ما يعني أن ليفربول سيكون بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز دون النظر لنتائج آرسنال.

ويبقى فارق الأهداف في مصلحة ليفربول، حيث إن زملاء محمد صلاح (+43) يتقدمون على حساب فريق ميكيل أرتيتا (+30)، حتى الآن في حالة التساوي في النقاط.

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