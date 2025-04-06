تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته بمنطقة جبلية في 15 مايو إلى جلسة 9 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته بمنطقة جبلية بمدينة 15 مايو، إلى جلسة 9 أبريل الجاري للحكم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول عبد الرحمن خ أقدم على قتل المجني عليه أحمد م عمدًا، إثر خلاف مالي بينهما، حيث أعد سلاحًا أبيض "مطواة"، وسدد به عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسد الاخير، مما أسفر عن وفاته في الحال.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني إلى الخامس شاركوا في إخفاء جثة المجني عليه بعد علمهم بالجريمة، حيث قاموا بلف الجثمان داخل ملاءة قماش وتثبيته بشريط لاصق، ثم نقلوه في السيارة الخاصة بالمتهم الخامس إلى منطقة جبلية خارج دائرة القسم، وتخلصوا منه دون إبلاغ الجهات المختصة أو اتخاذ أي إجراء قانوني.

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