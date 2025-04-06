الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بدء محاكمة المتهم بقتل زوجته بالجيزة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، محاكمة المتهم بقتل زوجته بخرطوم وعصا إثر شجار بينهما كونها أخذت مبلغ مالي 120 جنيها من أمواله دون علمه في العمرانية بالجيزة.

 

محاكمة المتهم بقتل زوجته في العمرانية


وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 14968 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمُقيدة برقم 6196 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم في يوم الثامن عشر من يونيه 2024، بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، قتل زوجته المجني عليها "ز. م" عمدًا مع سبق الإصرار.

 

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها على إثر خلاف بينهما قد نشب، وتعدي على المجني عليها ضربا بخرطوم مياه وعصا ولم ينفك عنها إلا وقد صعدت روحها إلى بارئها.

 

تفاصيل مقتل سيدة علي يد زوجها في العمرانية


و توصلت إلى أن الزوج المتهم في يوم الواقعة حدثت مشادة من زوجته على إثر خلافات زوجية لإخفاء الزوجة مبلغ مالي 120 جنيها من الزوج، وحال عثور المتهم على المبلغ حاولت المجني عليها منعه من أخذه إلى أنه سدد لها عدة ضربات في أماكن قاتلة مستخدما عصا خشبية حتي تهشمت عليها وعقب ذلك قام باحضار "خرطوم مياه" وخنقها به مما أحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها، قصدًا إزهاق روحها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات الجيزة الجيزة العمرانية جنوب الجيزة قسم شرطة العمرانية

مواد متعلقة

التقارير الطبية تكشف الحالة الصحية لـ 5 مصابين في حادث تصادم سيارتين بالجيزة

الأكثر قراءة

محمد إمام يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم

أخبار مصر: هل تتأثر مصر بالرسوم الجمركية الأمريكية، وفاة شقيقة نقيب الصحفيين، انتحار جماعي لأسرة بالفيوم، القبض على نائبتين بريطانيتين

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

سيدة تسرق قائمة منقولات صديقتها وتبيعها لطليقها مقابل 50 ألف جنيه

أسعار الخضار اليوم،انهيار الطماطم والبصل في سوق العبور

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد 6 أبريل 2025

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف سر زيارة ماكرون للقاهرة والعريش

تناولوا الحبة القاتلة، انتحار جماعي لأسرة بالفيوم

منوعات

المزيد

تشريح جثة ماموث عمرها 130 ألف سنة يكشف تفاصيل مثيرة

التلفزيون الإيراني يقطع بثه بعد احتجاج مواطن لهذا السبب (فيديو)

الأكثر تطورا حتى الآن، ميتا تكشف عن "إل لاما 4"

أمريكا تلغي تأشيرات جميع حاملي جواز سفر هذه الدولة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت5/4/2025

سعر طن القصدير في البورصة العالمية اليوم 5/4/2025

27.1 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة بالأسواق اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لصرف إعانة صحية للمعلمين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أولها الثناء على الله، تعرف على كيفية الاستغفار وفضل ذكر الله

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية