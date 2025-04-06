بدء محاكمة المتهم بقتل زوجته بالجيزة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، محاكمة المتهم بقتل زوجته بخرطوم وعصا إثر شجار بينهما كونها أخذت مبلغ مالي 120 جنيها من أمواله دون علمه في العمرانية بالجيزة.

محاكمة المتهم بقتل زوجته في العمرانية



وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 14968 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمُقيدة برقم 6196 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم في يوم الثامن عشر من يونيه 2024، بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، قتل زوجته المجني عليها "ز. م" عمدًا مع سبق الإصرار.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها على إثر خلاف بينهما قد نشب، وتعدي على المجني عليها ضربا بخرطوم مياه وعصا ولم ينفك عنها إلا وقد صعدت روحها إلى بارئها.

تفاصيل مقتل سيدة علي يد زوجها في العمرانية



و توصلت إلى أن الزوج المتهم في يوم الواقعة حدثت مشادة من زوجته على إثر خلافات زوجية لإخفاء الزوجة مبلغ مالي 120 جنيها من الزوج، وحال عثور المتهم على المبلغ حاولت المجني عليها منعه من أخذه إلى أنه سدد لها عدة ضربات في أماكن قاتلة مستخدما عصا خشبية حتي تهشمت عليها وعقب ذلك قام باحضار "خرطوم مياه" وخنقها به مما أحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها، قصدًا إزهاق روحها.

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