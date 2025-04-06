حزب المحافظين: محور موراج محاولة لتكريس التهجير القسري وتفريغ غزة من سكانها

قال أحمد حنتيش رئيس هيئة الإعلام السياسي بحزب المحافظين إن هناك حالة من الصمت العربي المخزي على ما يحدث من جرائم إبادة ومحاولات تهجير الشعب الفلسطينى من جانب الكيان الصهيوني عبر خطوات ممنهجة لـ تصفية القضية الفلسطينية، وآخرها إنشاء ما يُسمى بـ "محور موراج".

محور موراج يُمثّل جريمة سياسية وجغرافية بحق الأرض والإنسان الفلسطيني

وأشار حنتيش فى بيان للحزب إلى أن محور موراج "يُمثّل جريمة سياسية وجغرافية بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وعدوانًا سافرًا على الأمن القومي العربي والمصري".

المحور هو امتداد لمخطط استعماري يهدف إلى تقسيم قطاع غزة

وتابع حنتيش إن "هذا المحور هو امتداد لمخطط استعماري يهدف إلى تقسيم قطاع غزة، وعزل جنوبه عن شماله، وقطع أوصال شعب مُحاصر، وتجريده من حقه في الحياة والسيادة والكرامة".

محاولة سافرة لتكريس التهجير القسري وتفريغ غزة من سكانها

وأردف رئيس هيئة الإعلام السياسي: "إننا أمام محاولة سافرة لتكريس التهجير القسري، وتفريغ غزة من سكانها، وفرض واقع ميداني يفتح الباب لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم".

وأكد حنتيش أن الحزب سبق وناشد الحكومات العربية بأن تتجاوز مرحلة البيانات والتنديدات إلى اتخاذ خطوات جادة سياسية ودبلوماسية واقتصادية لتشديد الحصار على الكيان الصهيوني حتى يتوقف عن ارتكاب جرائمه"، لافتًا إلى أن "إرادة الشعوب العربية الحرة، أثبتت مرارًا وتكرارًا وقوفها الثابت إلى جانب الحق الفلسطيني".

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