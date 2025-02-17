وزير الأوقاف: مصر والأردن تؤكدان رفضهما لـ محاولات تصفية القضية الفلسطينية

استقبل وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، اليوم، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، الأمير محمد العباس بن علي؛ والشيخ مصطفى الخضري، أحد علماء المملكة الأردنية؛ وأسامة تيم، السفير الاقتصادي لاتحاد التكامل الاقتصادي العربي الافريقي؛ والدكتور مكين صبح، مستشار الأمير. وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر والأردن في المجالات الدينية والثقافية.

وتناول اللقاء سبل تدعيم العلاقات بين البلدين في مجال العمل الدعوي والتبادل الثقافي، إضافة إلى مناقشة مشاريع مستقبلية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات الشؤون الدينية والتعليمية.

وزير الأوقاف: مصر والأردن تؤكدان رفضهما محاولات تصفية القضية الفلسطينية



وفي تصريح له، أكد الدكتور أسامة الأزهري أن "هذه الزيارة تؤكد عمق العلاقات بين مصر والأردن، وتُظهر حرص البلدين على تعزيز التعاون في نشر قيم الوسطية والتسامح، وكذلك تطوير التعاون في مجالات التعليم الديني والتبادل الثقافي بين الشعوب العربية". وأضاف: "إن مصر دائما ما تسعى لتعميق أواصر التعاون مع الأشقاء في الأردن وكل الدول العربية من أجل مواجهة التحديات المشتركة".

وأعرب الوزير عن تقديره لهذه الزيارة، مشيرًا إلى أن "المرحلة القادمة تشهد مزيدًا من التعاون والمشاريع المشتركة التي تسهم في نشر الفكر الوسطي المعتدل في المنطقة".

وزير الأوقاف: مصر والأردن يؤكدان رفضهما محاولات تصفية القضية الفلسطينية

وشدد على أن مصر والأردن يؤكدان رفضهما محاولات تصفية القضية الفلسطينية والرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم مشيرًا إلى أن الحل الوحيد والعادل يتمثل في إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

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