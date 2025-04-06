الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

ربة منزل عثرت على ابنها متوفى بالسلام: تناول العشاء ونام ولا أعرف سبب الوفاة

ربة منزل عثرت على
ربة منزل عثرت على ابنها متوفي بالسلام

استمعت نيابة السلام إلى أقوال ربة منزل عثرت على جثة ابنها متوفى داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة السلام. 

وقالت السيدة إنها لا تعرف سبب وفاة ابنها مشيرة إلى أنه دخل بعد أن تناول العشاء وخلد للنوم وفي الصباح حاولت إيقاظه لكنه لم يستجب.

وأشارت السيدة إلى أنها استدعت الطبيب الذي قال بأنه توفي.

وكان قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة شخص متوفى داخل منزله، ويرتدي ملابسه كاملة وبيده آثار خدوش.

وتبين أن الشاب لقي مصرعه أثناء نومه وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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