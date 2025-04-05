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تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقه في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقه بعدة طعنات بالرقبة بسلاح أبيض"مطواة"، إثر مشادة بينهما بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو للمرافعة.

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محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقه بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، ووكيل النيابة مانة سر رضا جاب الله.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى 2024/11/2 عندما ارتكب المتهم"روماني ف م ح" 31 سنة، جريمة قتل عمد بحق المجني عليه شقيقه "مينا فرج مختار" عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن تولد الغضب في نفسه على إثر مشادة بينهما فأستل سلاحًا أبيض ( طواة - اعتاد حمله) وما إن احتدم الأمر بينهما حتى سدد لشقيقه عدة طعنات برقبته.

وأحالت النيابة العامة  بالقليوبية الواقعة إلى الجنايات برقم ١٤٨۲۲ لسنة ٢٠٢٤ مركز شرطة قليوب المقيدة برقم ( ٤٥٤٩ ) لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، بدائرة مركز شرطة قليوب، وذلك بعد قتل  المجني عليه / مينا فرج مختار حنس عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن تولد الغضب في نفسه على إثر مشادة بينهما فاستل سلاحًا أبيض (مطواة - اعتاد حمله - وما إن احتدم الأمر بينهما حتى سدد لشقيقه عدة طعنات برقبته جهة اليسار فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأودت بوفاته، أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواة) على النحو المبين بالتحقيقات.

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