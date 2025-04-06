القبض على طفلين بتهمة قيادة سيارتين ملاكي في القطامية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على طفلين لقيادة سيارتين ملاكي في سوق السيارات بالقطامية.

القبض على طفلين لقيادة سيارتين ملاكي فى سوق السيارات بالقطامية

طفلان بقيادة سيارتين ملاكى بالقاهرة





تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام طفلان بقيادة سيارتين ملاكى بسوق السيارات بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط السيارتين ومالكهما تاجر سيارات – مقيم بمحافظة المنوفية.

وبمواجهته قرر بحضوره لعرض السيارتين للبيع بسوق السيارات بالقطامية رفقة نجليه (سن 12، 10) أمكن ضبطهما، وقيامه بتصويرهما أثناء مساعدتهما له في إيقاف السيارات بالمكان المخصص لعرضهما على المترددين على السوق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديها ومالكهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.