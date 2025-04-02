الأربعاء 02 أبريل 2025
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الري: ضخ مياه إضافية لمواجهة الطلب لارتفاع درجات الحرارة

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
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تلقى  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من السيد المهندس أشرف درويش نائب رئيس قطاع الرى لاستعراض الموقف المائى وحالة الرى خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.


واستعرض التقرير حالة المناسيب أمام القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه والتى أظهرت وجود تصرفات ومناسيب كافية للإحتياجات المائية الحالية وأيضا لإستيفاء أى تصرفات إضافية حال وجود أى طلب إضافى على المياه من المنتفعين خلال أيام الاجازة، مع تحقيق تصرفات ومناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية وبما يستوفى كافة الإحتياجات المائية المترتبة خلف هذه القناطر، كما يتم على مدار اليوم عمل الموازنات اللازمة ما بين تخفيض وزيادة مناسيب وتصرفات الترع والرياحات الرئيسية طبقًا لمعدلات السحب من المنتفعين ولضمان استقرار مناسيب المياه أمام مآخذ محطات مياه الشرب.

 ضخ مياه إضافية لمواجهة الطلب على المياه لارتفاع درجات الحرارة


كما استعرض التقرير ما تم من إجراءات لضخ كميات مياه إضافية لمواجهة شده السحب والطلب على مياه الزراعة والشرب نظرا لإرتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها فى تلك الفترة من نهاية شهر رمضان وعيد الفطر. 


كما تم تكثيف المرور من مهندسي الإدارة المركزية لشئون المياه خلال فترة العيد لمتابعة تحقيق التصرفات والمناسيب المقررة ومطابقتها للمناسيب المبلغة والتليمتري بنقاط الرصد بمختلف المحافظات، والوقوف على المناسيب اللازمة لتشغيل محطات الرفع وفقا للإحتياجات المائية، ومتابعة مدى الإلتزام بتطبيق المناوبات على الترع بما يضمن توصيل المياه لكافة المنتفعين خلال فترة الأجازة، كما يتم متابعة المناسيب أمام مآخذ محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية للإطمئنان على قدرة هذه المحطات على سحب الكميات المطلوبة من المياه وخاصة المحطات الواقعة بنهايه شبكه الترع مثل محطة مياه شرب السيوف على ترعه المحمودية، ومحطة مياه جنوب العلمين على ترعه الحمام، ومحطات شرب مدن القناه على ترعتي بورسعيد والسويس، والتنسيق المستمر مع مديري عموم الرى على مستوى الجمهورية لتحقيق استقرار المناسيب، واتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل المرن مع نقاط تراجع السحب بالشبكة.


وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين السادة رؤساء المصالح والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بالمحافظات المختلفة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإطمئنان على حالة الرى بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.

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اجازة عيد الفطر المبارك أجازة عيد الفطر هانى سويلم وزير الموارد المائية وزير الموارد المائية والري

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