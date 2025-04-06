تداول 7 ألف طن و536 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 536 شاحنة و300 سيارة.

موانئ البحر الأحمر

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 312 شاحنة و270 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 224 شاحنة و30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل، بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت ثلاث سفن وهي (الحرية، بوسيدون اكسبريس وسينا).

كما تم تداول 1200 طن بضائع، و255 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن الحسين، آور وآيلة كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE2 على متنها 260 سيارة بوزن 520 طن قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1285 راكب بموانيها.

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