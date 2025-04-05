السبت 05 أبريل 2025
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أخبار مصر

تداول 45 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ،فيتو
موانئ،فيتو

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 525 شاحنة و35 سيارة.

 

تصدير 38 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

 حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 303 شاحنات و20 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 43000 طن بضائع، 222 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي أمل، BOS BROOK وVANGUARD  بينما تغادر السفينة ATALANTIS علي متنها 38000 طن فوسفات تصدير الي الهند ومغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس  السفينة سينا وغادرت السفينة امل هى كوين نفرتيتي، الحسين وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2160 راكبا بموانيها.

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات الصادرات البحر الأحمر

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