الأحد 06 أبريل 2025
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محافظات

تحصين 12 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في أول أيام الحملة بالدقهلية (صور)

حملات تحصين في الدقهلية،
حملات تحصين في الدقهلية، فينو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، متابعته لأعمال الحملة القومية الأولى، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، وأوضح أن ما تم تحصينه أول أيام الحملة بلغ حوالي 12 ألف رأس ماشية تقريبًا، وأن الحملة مستمرة لمدة شهر من تاريخ انطلاقها أمس السبت 5 أبريل.

التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة بالحملة، وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض، وأكد على تضافر الجهود والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن، لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة.

لا توجد حالات اشتباه إصابة وأن أعمال التحصين لمنع المرض

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة وأن أعمال التحصين لمنع المرض، وتشمل الحملة تحصين رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس، مشيرا إلى أن ما تم تحصينه بلغ 11666 رأس ماشية.

مراقبة أسواق الماشية وتطهيرها

 وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية.

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