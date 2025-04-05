انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة اليوم السبت عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك في جميع مراكز وقرى المحافظة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها من خلال توفير التحصينات الضرورية ضد الأمراض الوبائية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى من خلالها إلى حماية الثروة الحيوانية وخلق بيئة غذائية آمنة، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي والبيطري.

تنفيذ أعمال ترقيم وتسجيل الحيوانات

وأوضح "النجار" أن مديرية الطب البيطري بالجيزة بدأت بالفعل في تنفيذ أعمال ترقيم وتسجيل الحيوانات من خلال لجان متخصصة تم تشكيلها في مختلف الإدارات البيطرية بالمحافظة، كما تم تجهيز فرق عمل متكاملة تضم أطباء بيطريين ومعاونين وعمال وسائقين، إضافة إلى توفير اللقاحات اللازمة ومستلزمات التحصين من أدوات طبية وأجهزة ترقيم.

وأشار المحافظ إلى أن كل مركز من مراكز المحافظة تم دعمه بسيارة مخصصة للحملة لتسهيل الوصول إلى أكبر عدد من المربين، كما تم تنظيم ندوات توعوية وإرشادية في جميع المراكز والقرى لتعريف المواطنين بأهمية التحصين وكيفية الوقاية من الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية.

وفي هذا السياق، وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التنسيق الكامل مع الوحدات البيطرية، لضمان سير الحملة بكفاءة وتحقيق أقصى استفادة منها، مشددًا على أهمية تعاون الوحدات القروية والمزارعين والمربين مع فرق التحصين.

وناشدت محافظة الجيزة جميع المربين وأصحاب المزارع بضرورة التعاون مع فرق الطب البيطري والمشاركة في الحملة القومية، لما لها من دور كبير في حماية الحيوانات من الأمراض المعدية والحفاظ على استمرارية الإنتاج الحيواني.

تأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاع الثروة الحيوانية، وتشكل خطوة أساسية نحو تعزيز منظومة الوقاية من الأمراض وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان.

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