المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الشروع في قتل عامل بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل عامل وحيازة سلاح ناري بمنطقة المطرية.

وتلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من ا.ن عامل مصاب بجرح طعني في جسده بعد أن تعدى عليه المتهمين بالضرب أثناء عمله في محل ملابس وسرقوا مبلغا ماليا.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا بشراء قطع ملابس من داخل محل ملابس، ثم رفضوا دفع ثمنها وأشهر المتهم الأول سلاحا أبيض (مطواه) في وجه المجني عليه، وتعدى عليه المتهم الثاني بعدة ضربات أصابت جسده محدثين الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق باوراق للقضية.

واعترف المتهم الثالث أنه قام بتكبيل المجني عليه، وتكميمه ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المبلغ المالي من داخل المحل الذي يعمل بداخله ولاذ المتهمين بالفرار.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 3 أشخاص.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وبتفتيشهم عثر بحيازتهم علي سلاح أبيض مطواه، وسلاح ناري وطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.