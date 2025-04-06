المشدد 10 سنوات مع الشغل لعاطلين في سرقة محاسب بالإكراه بالموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات مع الشغل بتهمة سرقة محاسب بالإكراه في الطريق العام بمنطقة الموسكي.

وتلقى قسم شرطة الموسكي بلاغا من مواطن يفيد بأنه أثناء سيره في الطريق العام قام المتهمين بإيقافه وتهديده بسلاح أبيض،كان بحوزتهما، واستوليا منه على مبلغ مالي وهاتف محمول وعند مقاومته لهما تعدوا عليه بالضرب المبرح باستخدام سلاح أبيض ولاذا بالفرار.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهما.

وباستجوابهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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