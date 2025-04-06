الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بدء محاكمة 28 متهما في واقعة خطف وهتك عرض بالجيزة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تبدأ محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل جلسات محاكمة 28 متهما في واقعة خطف وهتك عرض شابين وإجبارهما على ارتداء ملابس داخلية نسائية، عقب مشاجرة عنيفة نشبت بين عدد من الأهالي بقرية عرب الحصار التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5653 لسنة 2024 جنايات مركز الصف، والمقيدة برقم 7991 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين – وعددهم 28 – شاركوا في أعمال عنف وترويع، واستخدموا أسلحة نارية وبيضاء لبث الرعب بين الأهالي، وتعريض حياتهم للخطر.

 

وجاء في أمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول حتى الثامن عشر استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه "صلاح. م"، وأهالي المنطقة، عن طريق إطلاق أعيرة نارية والتلويح بأسلحة لإثارة الذعر وتكدير الأمن العام.

 

وأضافت النيابة أن المتهمين من الأول حتى السادس ارتكبوا جريمة خطف المجني عليه "صلاح. م" بالقوة والتهديد، بعد أن باغتوه في الشارع واعتدوا عليه بالضرب، ثم اقتادوه إلى مكان ناءٍ، حيث جردوه من ملابسه وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية أمام المارة، وصوروه دون رضاه.

 

كما نسبت النيابة للمتهمين من العشرين حتى الثامن والعشرين، ذات الاتهامات في واقعة مشابهة مع المجني عليه الثاني "بسام. ش"، الذي تعرض للخطف والضرب والتصوير بنفس الطريقة، ما أثار غضب الأهالي في المنطقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات الجيزة الجيزة النيابة العامة جنوب الجيزة

مواد متعلقة

بدء محاكمة المتهم بقتل زوجته بالجيزة

الأكثر قراءة

محمد إمام يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم

أخبار مصر: هل تتأثر مصر بالرسوم الجمركية الأمريكية، وفاة شقيقة نقيب الصحفيين، انتحار جماعي لأسرة بالفيوم، القبض على نائبتين بريطانيتين

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

سيدة تسرق قائمة منقولات صديقتها وتبيعها لطليقها مقابل 50 ألف جنيه

أسعار الخضار اليوم،انهيار الطماطم والبصل في سوق العبور

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد 6 أبريل 2025

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف سر زيارة ماكرون للقاهرة والعريش

تناولوا الحبة القاتلة، انتحار جماعي لأسرة بالفيوم

منوعات

المزيد

تشريح جثة ماموث عمرها 130 ألف سنة يكشف تفاصيل مثيرة

التلفزيون الإيراني يقطع بثه بعد احتجاج مواطن لهذا السبب (فيديو)

الأكثر تطورا حتى الآن، ميتا تكشف عن "إل لاما 4"

أمريكا تلغي تأشيرات جميع حاملي جواز سفر هذه الدولة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت5/4/2025

سعر طن القصدير في البورصة العالمية اليوم 5/4/2025

27.1 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة بالأسواق اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لصرف إعانة صحية للمعلمين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أولها الثناء على الله، تعرف على كيفية الاستغفار وفضل ذكر الله

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية