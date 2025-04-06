مخاطر التبرع بالبلازما.. ‎ الضغط المستمر على المتبرع.. تعرضه لأخطار صحية ضخمة.. الإلحاح يفرغ عملية التطوع من مضمونها

في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى البلازما لإنقاذ حياة العديد من المرضى، يظل السؤال الأهم: هل يمكن أن يتحول التبرع بالبلازما إلى عبء على المتبرع نفسه خاصة أن عملية التبرع بالبلازما تعد من الإجراءات الطبية الحيوية التي تلعب دورًا أساسيًا في علاج أمراض خطيرة مثل السرطان والحروق الشديدة، لكن هل يعي المتبرع التبعات الصحية لتكرار هذه العملية؟

ما هو التبرع بالبلازما؟

البلازما هي الجزء السائل من الدم الذي يحتوي على الماء، البروتينات، الأملاح، الهرمونات، والفضلات، وتستخدم بشكل رئيسي في علاج الحالات الطارئة مثل الحروق الشديدة والأمراض المناعية وعملية التبرع بالبلازما تتم عبر جهاز خاص يقوم بفصل البلازما عن باقي مكونات الدم، ويتم إعادة الدم المتبقي للمتبرع بعد ذلك.

حقوق المتبرع بالبلازما

التبرع بالبلازما لا يجب أن يتم بأي شكل من الأشكال دون ضمان حقوق المتبرع وتشمل هذه الحقوق:

الخصوصية: يجب الحفاظ على سرية بيانات المتبرع وعدم إفشائها لأي طرف ثالث.

الاختيار الطوعي: يجب أن يكون قرار التبرع خاليًا من أي ضغوط أو إكراه.

الأمان الصحي: يتم التبرع في بيئة طبية آمنة وباستخدام معدات معقمة لضمان سلامة المتبرع.

المخاطر المحتملة، متى يصبح التبرع عبئا؟

بينما تعتبر عملية التبرع بالبلازما من الأنشطة الإنسانية التي تساهم في إنقاذ الأرواح، إلا أن هناك حالات يمكن أن يتحول فيها التبرع إلى عبء على المتبرع حيث تتعرض بعض مراكز التبرع لضغوط لتحقيق أهداف التبرعات، مما يؤدي إلى محاولات إقناع المتبرعين بالتبرع بشكل متكرر، وهذا الضغط قد يسبب إرهاقًا جسديًا للمتبرع، أو نقصًا في بعض البروتينات الأساسية في الدم، مما يعرضه لمشاكل صحية.

الاستغلال المادي والتبرع المفرط

في بعض البلدان، يتم تقديم عروض مالية مغرية للأفراد مقابل التبرع بالبلازما، مما قد يؤدي إلى استغلال الحاجة المالية لبعض الأشخاص للتبرع بشكل مفرط، وهو ما يشكل خطرًا على صحتهم. فالتبرع المتكرر دون فترات راحة كافية قد يعرض المتبرع لأضرار صحية طويلة المدى.

الأخلاقيات الطبية في التبرع بالبلازما

وحسب متخصصون يجب أن تتم عملية التبرع بالبلازما وفقًا لأخلاقيات طبية صارمة، حيث يعد المتبرع جزءًا أساسيًا من عملية إنقاذ الأرواح وعلى مراكز التبرع أن تتبع إجراءات معتمدة لضمان سلامة المتبرع وحمايته من الاستغلال، مع ضمان شفافية الإجراءات الطبية المتبعة.

ويظل التبرع بالبلازما أداة طبية حيوية تساهم في علاج العديد من الحالات المرضية، ولكن يجب أن يتم تحت إشراف طبي دقيق، مع ضمان الحفاظ على حقوق المتبرعين كما يجب أن تكون هناك رقابة مستمرة من قبل الهيئات الصحية لضمان أن التبرع لا يتحول إلى عبء على المتبرعين، أو يُستغل بشكل مادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.