هكذا يلزم القانون مراكز تجميع بلازما الدم بتحقيق معايير الأمان للمواطنين

تعد مراكز تجميع بلازما الدم من المشروعات الحيوية التي تلعب دورًا محوريًّا في دعم القطاع الطبي، حيث تستخدم البلازما في إنتاج الأدوية الحيوية لعلاج العديد من الأمراض المزمنة والمستعصية ومن أجل ضمان سلامة المرضى وجودة الإنتاج، وضعت الدولة ضوابط صارمة لترخيص هذه المراكز، تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة.

ماذا تعرف عن بلازما الدم ؟

بلازما الدم هو سائل خفيف في الدم بدون الخلايا الدموية، ولكنه يحتوي على البروتينات ومكونات الدم الكامل الأخرى بشكل معلق، تشكل حوالي 55% من إجمالي حجم الدم في الجسم، وهي الجزء داخل الأوعية الدموية من السائل خارج الخلوي ـ كل سوائل الجسم خارج الخلايا ـ تتكون في الغالب من الماء وتصل إلى 95% من حجمها.

ضوابط مطلوبة قبل الترخيص لمراكز تجميع البلازما

حددت وزارة الصحة والسكان في مصر مجموعة من الشروط والضوابط للحصول على ترخيص تشغيل مراكز تجميع البلازما والتي تشمل ما يلي:

يجب أن يتماشى المركز مع المعايير الدولية لتجميع البلازما، سواء من حيث المعدات أو طرق التخزين والنقل.

اختيار موقع مناسب يضمن سهولة الوصول وسلامة العمليات.

تجهيز المركز بأحدث الأجهزة اللازمة لفحص المتبرعين وتجميع البلازما ومعالجتها.

توفير أنظمة تبريد متطورة للحفاظ على البلازما في درجات حرارة مناسبة.

تعيين فريق طبي وإداري متخصص يمتلك الخبرة في التعامل مع المتبرعين وتجميع البلازما.

تدريب العاملين على الإجراءات الصحية الصارمة ومكافحة العدوى.

وضع نظام دقيق لفحص المتبرعين للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الأمراض المعدية.

توفير سجل طبي للمتبرعين لمتابعة حالتهم الصحية على المدى الطويل.

الحصول على موافقة وزارة الصحة بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة.

الالتزام بإجراء تفتيش دوري لضمان استمرار الالتزام بالمعايير.

تطبيق بروتوكولات صارمة لمكافحة العدوى، تشمل التعقيم الدوري لجميع المعدات.

الالتزام بنظام إدارة نفايات طبية يضمن التخلص الآمن من المخلفات.

ضوابط الإشراف والرقابة على مراكز بلازما الدم

تخضع مراكز تجميع البلازما لإشراف دقيق من الجهات المعنية، حيث يتم إجراء زيارات تفتيشية دورية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتحديث البيانات المتعلقة بالمتبرعين والكميات المجُمعة ومطابقة عمليات التخزين والنقل للضوابط الصحية.

وتواجه المراكز التي تنتهك الشروط أو تتسبب في مخاطر صحية عقوبات قد تصل إلى إغلاق المركز وسحب الترخيص، إضافة إلى المساءلة القانونية.

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