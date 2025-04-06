الأحد 06 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزير التعليم في زيارة مفاجئة لمدارس كفر الشيخ والدقهلية

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، فيتو
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يجري محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني زيارة مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ونسب حضور الطلاب.

وفي سياق آخر تستطلع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آراء طلاب الصف الثالث الإعدادي، في جميع مديريات التربية والتعليم حول نظام الثانوية العامة والبكالوريا، وذلك تحت شعار “رأيك يهمنا”.
طلاب الشهادة الإعدادية 

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا المصرية وحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التواصل المباشر مع كافة أطراف المنظومة التعليمية واستطلاع آرائهم ومقترحاتهم حول النظام الجديد.

نظام البكالوريا المصرية 

حيث تبدأ المدارس الإعدادية في توزيع الاستبيان على طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم الأحد بكافة المدارس الإعدادية على مستوى الجمهورية.

كتبت وزارة التربية والتعليم: في حالة التحاقكم بالتعليم الثانوي العام طبقا لقواعد التنسيق الخاصة في محافظتكم، هل ستختارون الثانوية العامة أم البكالوريا المصرية (علما بأنه يكون على الطالب وضع علامة داخل مربع الاختيار).

نظام الثانوية العامة والبكالوريا 

ويدون على الاستمارة، اسم الطالب رباعي، والرقم القومي للطالب، والرقم القومي لولي الأمر، وتوقيع ولي الأمر، واعتماد مدير المدرسة، واسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة لها، ومديرية التربية والتعليم.

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