الجمعة 04 أبريل 2025
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محافظات

نائب محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بمركزي أجا والمنصورة للوقوف على مستوى النظافة والخدمات

جولة نائب محافظ الدقهلية،
جولة نائب محافظ الدقهلية، فيتو

قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، بجولة تفقد خلالها عددا من قرى مركز أجا، للوقوف على مستوى النظافة العامة فيها، ووجه بشن حملة نظافة مكبرة عاجلة لتحسين مستوى النظافة، كما وجه بتطهير مصرف نوسا الغيط ورفع نواتج التطهيرورفع كفاءة مركز الشباب.

نائب المحافظ يتفقد مستوى النظافة بمدينة المنصورة

كما تفقد نائب المحافظ قام مستوى النظافة بمدينة المنصورة، ووجه برفع أي تجمعات قمامة بشوارع عبد السلام عارف، والترعة وجيهان، والجلاء، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالمدينة وشوارعها، في إطار منظومة النظافة التي وضعها اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ونعمل عليها.

وعلى الفور قامت معدات مركز أجا بالتوجه إلى أماكن تجمعات القمامة والبدء في رفعها، كما توجهت معدات حي غرب المنصورة إلى الأماكن المشار إليها لرفع أي تجمعات للقمامة فيها.

المتابعة الميدانية المستمرة والجولات التفتيشية

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والجولات التفتيشية على مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاطمئنان على سير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات

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