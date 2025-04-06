الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق الواحات، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

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وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى بطريق الواحات الصحراوي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وظهور أحجام مرورية أمام قائدى السيارات.

وتبين من خلال الفحص  تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

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حادث تصادم سيارتين حادث تصادم حادث مروري غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة

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