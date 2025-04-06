مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار بئر مياه بقنا

شهدت قرية النواهض التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، انهيار بئر مياه على شخصين ونتج عن ذلك وفاة شخص وإصابة آخر خلال عملية الحفر.

تفاصيل بلاغ قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاد انهيار بئر مياه خلال الحفر على شخصين في قرية النواهض التابعة لدائرة المركز.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين مصرع شاب مجهول الهوية لعدم انتشاله حتى الآن من تحت الأنقاض، وإصابة م.م، يبلغ من العمر 27 عامًا، من الأقصر الاثنين، خلال عملهما في حفر بئر مياه داخل مزرعة انهار عليهما في قرية النواهض.

جرى استخراج الجثمان من البئر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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