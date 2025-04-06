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ثقافة وفنون

تعرف على إيرادات فيلم نجوم الساحل ليلة أمس

نجوم الساحل
نجوم الساحل

حقق فيلم "نجوم الساحل" بطولة الفنان أحمد داش والفنانة مايان السيد، أمس السبت، إيرادات جيدة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصري، حيث جاء في المركز الثالث بعد كل من فيلم "سيكو سيكو"، و"الصفا الثانوية بنات". 

 

إيرادات فيلم نجوم الساحل 

وبلغت إجمالي إيرادات فيلم "نجوم الساحل" أمس في دور العرض المصري 523.663 جنيهًا

قصة فيلم نجوم الساحل 

ويتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصًا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

 

 

 

أبطال فيلم نجوم الساحل 

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد. 

 

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