طرح البوستر الرسمي لفيلم "نجوم الساحل" استعدادا لعرضه في موسم عيد الفطر

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “نجوم الساحل” بطولة الفنان أحمد داش والفنانة مايان السيد، البوستر الرسمي للعمل، تمهيدا لعرضه ضمن موسم عيد الفطر المقبل 2025.

فيلم نجوم الساحل

ويتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصًا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

أبطال فيلم نجوم الساحل

ويشارك في بطولة فيلم نجوم الساحل كل من: أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد صيام، أحمد عبدالحميد، علي السبع، مالك عماد، مغني الراب فليكس، وغيرهم، والعمل من إخراج رؤوف السيد.

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