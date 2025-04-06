محمد هنيدي يدخل في خلافات مع منى زكي لهذه الأسباب

ينتظر النجمان محمد هنيدي ومني زكي عرض فيلمها الجديد " الجواهرجي"، المقرر أن يتم عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، والذي كان من المقرر أن يتم عرضه خلال صيف 2024، ولكن الشركة المنتجة قامت بتأجيل عرضه.



ويلعب محمد هنيدي خلال أحداث العمل شخصية "جواهرجي"، ويتعامل مع رجال أعمال، وسيدات المجتمع مما يسبب له خلافات مع زوجته التي تلعب دورها الفنانة منى زكي ضمن أحداث العمل.



والفيلم من إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر، وبيشارك في بطولة الفيلم تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، ولبلبة، واستغرق تصوير الفيلم أكثر من عامين، نظرًا لانشغال الفنان محمد هنيدي ببعض الأعمال الأخرى وكذلك الفنانة منى زكي.

فيلم الجواهرجي

ويجمع فيلم “الجواهرجي” محمد هنيدي ومنى زكي للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى قبل 26 عامًا عندما اجتمعا معًا في بطولة فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، وهو الفيلم الذي أسس لشهرتيهما الفنية، وتعتزم الجهة المنتجة تقديم جزء ثانٍ منه.

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