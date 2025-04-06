الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

حبس سائق سيارة متهم بصدم سيدة وابنتها أثناء عبورهما الطريق الدائري في المرج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة المرج بحبس سائق سيارة متهم بصدم سيدة وابنتها أثناء عبورهما الطريق الدائري بمنطقة المرج، مما أسفر عن إصابتهما 4 أيام علي ذمة التحقيق.


حادث مروري أعلى دائري المرج

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بمصادمة وإصابة سيدة وابنتها أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة بسيدة ونجلتها أثناء عبورهما الطريق الدائري ما أسفر عن (إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم)، وتم نقلها إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المرج منطقة المرج غرفة عمليات شرطة النجدة

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