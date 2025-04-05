النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق متهم بصدم سيدة وابنتها في المرج

أمرت نيابة المرج بسرعة ضبط وإحضار سائق سيارة متهم بصدم سيدة وابنتها أثناء عبورهما الطريق الدائري بمنطقة المرج، مما أسفر عن إصابتهما وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حادث مروري أعلى دائري المرج

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بمصادمة وإصابة سيدة وابنتها أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصطدام سيارة بسيدة ونجلتها أثناء عبورهما الطريق الدائري ما أسفر عن (إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم)، وتم نقلها إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.