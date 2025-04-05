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حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق متهم بصدم سيدة وابنتها في المرج

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

 أمرت نيابة المرج بسرعة ضبط وإحضار سائق سيارة متهم بصدم سيدة وابنتها أثناء عبورهما الطريق الدائري بمنطقة المرج، مما أسفر عن إصابتهما وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

 

حادث مروري أعلى دائري المرج

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بمصادمة وإصابة سيدة وابنتها أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصطدام سيارة بسيدة ونجلتها أثناء عبورهما الطريق الدائري ما أسفر عن (إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم)، وتم نقلها إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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