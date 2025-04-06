خريطة التلاوات اليوم الأحد 7 شوال بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد 7 شوال، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



شعائر صلاة الفجر تلاوة للشيخ عبد الله عزب



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور الأحقاف/محمد/ البينة 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة يونس 30ق



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور القمر/ الرحمن / الغاشية 30 ق



38: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورتى نوح/ الجن 15ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمد الصيفى وماتيسرمن سورة فاطر 15 ق



20: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الأحزاب 30ق



02: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى التحريم/ الملك 30ق



12: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة القصص 30ق



13:52 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من قصار السور 15ق



14:51 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورتى الزمر / غافر 15ق



الختمة المجودة



15:35 تقدمة التلاوة د إبراهيم سلامة 5ق



15:40 مصحف مجود الشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة آل عمران 28 ق



17:33( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سور هود / قصار السور 30ق



18:22( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة النساء 15ق



19:41( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الشورى 30ق



21:24( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة البقرة 15ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورتى القمر/ الرحمن 45ق



024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة يوسف 44ق



01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ محمود محمد رمضان ماتيسر من سورة الفرقان 15ق



02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد سليمان السعدني ما تيسر من سورتى المجادلة / الحشر 30ق



02:45(بعد منتصف الليل) للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة فصلت 30ق

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