خريطة التلاوات اليوم الأحد 7 شوال بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد 7 شوال، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
شعائر صلاة الفجر تلاوة للشيخ عبد الله عزب
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور الأحقاف/محمد/ البينة 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة يونس 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور القمر/ الرحمن / الغاشية 30 ق
38: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورتى نوح/ الجن 15ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمد الصيفى وماتيسرمن سورة فاطر 15 ق
20: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الأحزاب 30ق
02: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى التحريم/ الملك 30ق
12: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة القصص 30ق
13:52 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من قصار السور 15ق
14:51 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورتى الزمر / غافر 15ق
الختمة المجودة
15:35 تقدمة التلاوة د إبراهيم سلامة 5ق
15:40 مصحف مجود الشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة آل عمران 28 ق
17:33( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سور هود / قصار السور 30ق
18:22( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة النساء 15ق
19:41( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الشورى 30ق
21:24( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة البقرة 15ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورتى القمر/ الرحمن 45ق
024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة يوسف 44ق
01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ محمود محمد رمضان ماتيسر من سورة الفرقان 15ق
02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد سليمان السعدني ما تيسر من سورتى المجادلة / الحشر 30ق
02:45(بعد منتصف الليل) للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة فصلت 30ق
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