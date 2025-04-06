الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خريطة التلاوات اليوم الأحد 7 شوال بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد 7 شوال، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


شعائر صلاة الفجر تلاوة للشيخ عبد الله عزب 

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور الأحقاف/محمد/ البينة    10ق
 

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة يونس 30ق
 

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل  وما تيسر من سور القمر/ الرحمن / الغاشية 30 ق
 

38: 8 (ص)تلاوة للشيخ  عبدالعظيم زاهر  وما تيسر من سورتى نوح/ الجن  15ق
 

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمد الصيفى  وماتيسرمن سورة فاطر 15 ق
 

20: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم  وما تيسر من سورة الأحزاب  30ق
 

02: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش  وما تيسر من سورتى التحريم/ الملك    30ق
 

12: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع  وما تيسر من سورة القصص 30ق
 

13:52 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  على محمود وما تيسر من قصار السور 15ق
 

14:51 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورتى الزمر / غافر   15ق
 

الختمة المجودة


15:35 تقدمة التلاوة د إبراهيم سلامة 5ق


15:40 مصحف مجود الشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة آل عمران 28 ق
 

17:33( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ  محمد رفعت  وما تيسر من سور هود / قصار السور    30ق
 

18:22( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة النساء  15ق
 

19:41( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود عبدالحكم  وما تيسر من سورة الشورى   30ق
 

21:24( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود على البنا  وما تيسر من سورة البقرة  15ق
 

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  طه الفشنى وما تيسر من سورتى القمر/ الرحمن  45ق
 

024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ  شعبان الصياد  وما تيسر من سورة يوسف  44ق
 

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ محمود محمد رمضان  ماتيسر من سورة الفرقان 15ق
 

02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد سليمان السعدني ما تيسر من سورتى المجادلة / الحشر   30ق
 

02:45(بعد منتصف الليل) للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى  وما تيسر من سورة فصلت  30ق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إذاعة القرآن الكريم خريطة التلاوات عمالقة التلاوة

مواد متعلقة

يستهلها الفشني ورفعت والبهتيمي للمصحف المجود، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

بأصوات السبعة الكبار، خريطة التلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم، واحتفاء خاص بالشيخ محمد شبيب "قارئ النصر"

العمالقة يجتمعون، خريطة التلاوات المرتلة والموجودة اليوم بإذاعة القرآن الكريم

الأكثر قراءة

عمرو أديب: زيزو باق في الزمالك ولن يرحل للأهلي

تحذير عاجل من الرياح المثيرة للأتربة تحجب الرؤية على هذه المناطق

مي عمر تكشف مصير محمد سامي بعد قرار الاعتزال

ابنة عمرو دياب تفاجئ والدها على المسرح في دبي بهذه الطريقة (فيديو)

محافظ شمال سيناء يحسم الجدل المثار بشأن التهجير: رفح الجديدة لأهلها (فيديو)

لمدة 72 ساعة، الأرصاد تحذر من أتربة ورمال على هذه المناطق

خالد الغندور يكشف تفاصيل جلسة الأهلي مع نجم الزمالك الصاعد

عاطل يعتدي على فتاة من ذوي الإعاقة داخل كافيه بالهرم

منوعات

المزيد

أمريكا تلغي تأشيرات جميع حاملي جواز سفر هذه الدولة

لحظات من الرعب تحت الأمواج، قرش يطارد غواصين في فلوريدا

قط وفي يعيش علي قبر صاحبه لمدة 7 سنوات "فيديو"

تحطيم ضريح أبي العلاء المعري في مسقط رأسه بسوريا " صور"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت5/4/2025

سعر طن القصدير في البورصة العالمية اليوم 5/4/2025

27.1 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة بالأسواق اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف مصلحة الجمارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية