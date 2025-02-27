الخميس 27 فبراير 2025
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تحرك عاجل من شركة ميتا بسبب انتشار فيديوهات عنف على إنستجرام

انستجرام
انستجرام

في واقعة غريبة من نوعها، كشفت  شركة "ميتا" عن قيامها بإصلاح خطأ تقني بعد أن أبلغ مستخدمو "إنستجرام" عن عدد كبير ومفاجئ من المحتوى العنيف والجرافيكي يظهر لهم عبر خاصية الفيديوهات REELS.

عدد كبير ومفاجئ من فيديوهات العنف والجريمة على إنستجرام

 

وأعربت شركة "ميتا" اليوم الخميس عن اعتذارها، وقالت إنها أصلحت "خطأ" أدى إلى قيام بعض مستخدمي "إنستجرام" بالإبلاغ عن عدد كبير ومفاجئ من المحتوى العنيف والجرافيكي الموصى به على خاصية "Reels" الشخصية الخاصة بهم.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم "ميتا" في بيان نشرته شبكة "CNBC": "لقد أصلحنا خطأ تسبب في رؤية بعض المستخدمين لمحتوى في موجز "Instagram Reels" الخاص بهم لم يكن من المفترض التوصية به.. نعتذر عن الخطأ".

ويأتي البيان بعد أن لجأ عدد من مستخدمي "إنستجرام" إلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للتعبير عن مخاوفهم بشأن التدفق الأخير للتوصيات بالمحتوى العنيف و"غير الآمن للعمل".

وفقا لسياسة "ميتا"، تعمل الشركة على حماية المستخدمين من الصور المزعجة وإزالة المحتوى العنيف أو الغرافيكي بشكل خاص.

وقد يشمل المحتوى المحظور "مقاطع فيديو تصور تقطيع أوصال أو أحشاء مرئية أو جثث متفحمة"، فضلا عن "التعليقات السادية تجاه الصور التي تصور معاناة البشر والحيوانات".

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