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موعد مباراة مصر والكاميرون في أمم إفريقيا للناشئين والقناة الناقلة

منتخب مصر للناشئين،
منتخب مصر للناشئين، فيتو

أمم إفريقيا للناشئين، يلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بقيادة مديره الفني أحمد الكأس، اليوم الأحد، نظيره منتخب الكاميرون في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لكأس العالم بقطر في نوفمبر المقبل. 

منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

موعد مباراة مصر والكاميرون والقناة الناقلة

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره الكاميروني اليوم الأحد 6 أبريل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت المغرب، وتنقلها شبكة بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

وضمن منتخب بوركينافاسو التأهل لكأس العالم بعد احتلاله صدارة المجموعة.

منتخب مصر يتلقى خسارته الثانية أمام بوركينا فاسو

خسر منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين  تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

منتخب مصر يخسر أمام جنوب أفريقيا

وخسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره جنوب أفريقيا، 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

 

مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

 

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