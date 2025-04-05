التقارير الطبية تكشف الحالة الصحية لـ 5 مصابين في حادث تصادم سيارتين بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين الخمسة في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي، على الطريق الدائري الإقليمي بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التقارير الطبية أن بعض الإصابات شملت كسورا وجروحا قطعية مع اشتباه في حدوث نزيف داخلي، ما استدعى إدخال حالتين إلى العناية المركزة.

حادث تصادم سيارتين في أكتوبر

تلقت شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من عدد من المواطنين عن الحادث، الذي وقع بالقرب من تقاطع وصلة دهشور، وعقب وصول القوات الأمنية وسيارات الإسعاف.

تبين أن الحادث ناتج عن تصادم بين سيارة ملاكى وسوزوكي ميكروباص بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السوزوكي واصطدامه بالحاجز الخرساني.



أسفر التصادم عن تهشم كامل للسيارتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.

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