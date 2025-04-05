تقارير: رسوم ترامب الجمركية تغضب الحلفاء والخصوم وتنذر بحرب تجارية

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده غضب الحلفاء قبل الخصوم بشكل قد يدفع إلى حرب تجارية.

رسوم ترامب تشعل حربا تجارية

ووقع ترامب يوم الأربعاء الماضي أمرا تنفيذيا بشأن "التعريفات الجمركية المتبادلة" على دول عدة بنسب مختلفة، ووفق القرار التنفيذي، سيتم فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، ما لم ينص على خلاف ذلك، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 5 أبريل الجاري.

ويتضمن القرار "تعريفات جمركية متبادلة بنسبة أعلى" على الدول والمناطق التي "تسجل الولايات المتحدة معها أكبر عجز تجاري"، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 9 أبريل.

ووفق القرار الأمريكي، سيتم فرض تعريفات جمركية على سبيل المثال بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و24% على اليابان، و26% على الهند، وغيرها.

احتمال حرب تجارية

وأعربت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا اليوم (الخميس) عن قلقها العميق إزاء احتمال تراجع التجارة العالمية وتصاعد حرب تعريفات جمركية بسبب إجراءات التعريفات الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة.

وأضافت إيويالا في بيان أن إجراءات التعريفات الجمركية الأمريكية ستكون لها "تداعيات كبيرة على التجارة العالمية وآفاق النمو الاقتصادي العالمي".

وأردفت أن الإجراءات الجديدة إلى جانب تلك المطبقة منذ بداية العام الجاري، قد تؤدي إلى انكماش إجمالي بنحو 1% في حجم التجارة العالمية للسلع في عام 2025، ويمثل هذا انخفاضا بنحو أربع نقاط مئوية عن التوقعات السابقة.

بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي بصدد وضع "اللمسات الأخيرة" على الحزمة الأولى من التدابير المضادة للرسوم التي فرضها الرئيس ترامب، بحسب قناة ((يورو نيوز)).

وقالت فون دير لاين "نحن بالفعل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى من التدابير المضادة ردا على الرسوم الجمركية، ونستعد الآن لاتخاذ مزيد من التدابير لحماية مصالحنا وأعمالنا التجارية إذا فشلت المفاوضات".

ووصفت المسؤولة الأوروبية، القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية بأنه "ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي"، محذرة من أن العواقب "ستكون وخيمة على ملايين الأشخاص".

بينما حذر أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي من أن الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "ستؤثر على الجميع".

ودعا كوستا، الاتحاد الأوروبي إلى أن يرد "بطريقة حازمة لكن ذكية" على الرسوم الجمركية الأمريكية، وعبر عن أمله في أن يتراجع الرئيس الأمريكي عن خطته قبل اندلاع "حرب تجارية مدمرة"، وفق ((يورو نيوز)).

وفي الشرق الأوسط، أعربت جمعية المصنعين الإسرائيلية اليوم عن قلقها إزاء قرار ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على السلع الإسرائيلية، معتبرة إياه "خطوة مقلقة للمصدرين الإسرائيليين".

وحذرت جمعية المصنعين، في بيان، من أن السياسات الجديدة قد تضر بالاستقرار الاقتصادي لإسرائيل، وتحول دون قدوم الاستثمار الأجنبي، وتضعف القدرة التنافسية للشركات الإسرائيلية في السوق الأمريكية.

وأضافت أن "هذه الخطوة المقلقة قد تضر بالوظائف في إسرائيل وتقلل النشاط في السوق الأمريكية".

ووصفت الجمعية القرار بأنه انتكاسة في العلاقات التجارية والاستثمارية وأعربت عن أملها في أن تكون هذه الخطوة قصيرة الأمد.

وتعهدت بالعمل مع وزارتي المالية والاقتصاد الإسرائيليتين لإلغاء هذه السياسة مع السعي إلى استكشاف إستراتيجيات بديلة، بما في ذلك البحث عن أسواق جديدة والتواصل مع صناع القرار في الولايات المتحدة.

واستنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم القرار "الجائر" عقب إعلان نظيره ترامب عن رسوم جمركية ضخمة، اعتبرها الأول "شديدة الخطورة على الاقتصاد الأوروبي".

ودعا ماكرون إلى تعليق الاستثمارات في الولايات المتحدة بانتظار اتضاح الرسوم الأمريكية الجديدة.

في حين صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأن بلاده ستتصدى للرسوم الجمركية الأمريكية من خلال اتخاذ إجراءات مضادة.

ووعد كارني، بالتصرف بعزم وقوة لمواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السيارات وتقديم الدعم للعمال المتضررين.

قنبلة نووية تجارية

وقال الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات في مصر، إن ترامب بقراره فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية "ألقى قنبلة نووية في النظام التجاري العالمي" خاصة أن هذه الرسوم الجمركية طالت 184 دولة وتراوحت نسبتها بين 10 إلى 49%.

وأوضح غباشي لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن واشنطن وهي تفرض هذه الرسوم الجمركية ترى أن هذه الرسوم سوف تؤدي إلى تحسين الميزان التجاري للولايات المتحدة الأمريكية مع الكثير من دول العالم.

واستدرك "لكن هذه الإجراءات من الممكن أن تؤدي إلى شكل من أشكال الركود الاقتصادي الكبير على مستوى العالم، وسوف يكون لها تأثير بالغ الخطورة على حركة التجارة العالمية".

وأشار إلى استخدام الولايات المتحدة للرسوم الجمركية كأداة لإجبار الدول الأخرى على الامتثال لقراراتها، قبل أن يضيف أن الرسوم الأمريكية ستؤثر سلبا على حركة التجارة الدولية وعلي علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بدول كثيرة جدا.

وتابع أن هذه الرسوم تلحق ضررا بالغا بالنظام الاقتصادي الدولي بل أن "واشنطن فتحت بشكل أو بآخر حربا تجارية".

بدوره، علق الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق على الرسوم الجمركية الأمريكية بالقول إنها "الحرب العالمية التجارية الأولى بكل وضوح".

وأوضح توفيق، وهو رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، في تصريح على حسابه بموقع ((فيسبوك))، أن الرسوم التي فرضها ترامب "سوف تطيح بشركات وبورصات كثيرة على المدى القصير، أولها بورصة أمريكا نفسها".

وأشار إلى أن "الأثر السلبي الأكبر لمصر سيكون قناة السويس للتباطؤ المؤكد فى سلاسل الامدادات والتجارة العالمية".

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