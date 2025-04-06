أنيس بوجلبان: كان يجب تأجيل مباراة سيراميكا وهدفنا تحقيق الكونفدرالية

تحدث التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن فوز الفريق ضد سيمبا في ذهاب دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال أنيس بوجلبان في تصريحات تليفزيونية: "حققنا انتصارا مهما للغاية ضد سيمبا في الكونفدرالية، ما زال الفريق لم يتأهل لأن هناك مباراة عودة في تنزانيا".

بوجلبان يشكو ضغط المباريات

وأضاف: "بالنسبة لضغط المباريات، الوضع صعب للغاية لدينا مواجهة ضد سيراميكا ثم سنسافر مباشرة على تنزانيا كان يجب على اتحاد الكرة عدم وضع أي مباراة بين مواجهتي الذهاب والإياب".

وأكمل أنيس بوجلبان: "سنتعامل مع الموقف، هدفنا هو التأهل من تنزانيا وتحقيق لقب الكونفدرالية هذا الموسم وأهنئ كامل أبو علي رئيس النادي".

بوجلبان يؤكد سعادته بتجربة المصري

واختتم حديثه قائلًا: "أنا سعيد للغاية بالتواجد في المصري البورسعيدي، هو نادي كبير وسنتواجد قريبا في بورسعيد من أجل الاحتفال مع الجماهير".

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