كأس عاصمة مصر، المصري وسيراميكا كليوباترا يتعادلان 1-1 (صور)

تعادل فريق المصري البورسعيدي مع نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بـكأس عاصمة مصر.

جاء هدف المصري عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 11، فيما جاء هدف سيراميكا عن طريق أحمد القندوسي في الدقيقة 87.

تشكيل سيراميكا أمام المصري في كأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - سعد سمير - أحمد عابدين - يوسف عفيفي.

خط الوسط: محمد توني - مازن ياسر - أحمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - أحمد بيكهام - أحمد هاني - حسين حسني - محمد شكري - محمد رضا - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

تشكيل المصري ضد سيراميكا

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، محمود حمادة، محمد هاشم، ليستويل أمانكونا لخط الظهر

سامادو أتدجيكو، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

أحمد القرموطي، كريم بامبو، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي

البدلاء:

محمود حمدي، أحمد عيد، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، مصطفى أبو الخير، أمادو با، عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.