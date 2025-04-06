الأحد 06 أبريل 2025
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أخبار مصر

طقس اليوم، حار نهارا على كافة الأنحاء

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:20
 

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