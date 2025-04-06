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انعقاد مجلس الحديث الأربعين لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الإمام الحسين، اليوم

مجلس الحديث، فيتو
مجلس الحديث، فيتو
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ينعقد اليوم الأحد الموافق ٦ من أبريل ٢٠٢٥م، مجلس الحديث الأربعين لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين –رضي الله عنه– بالقاهرة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه، والأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، والأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

 جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.
 

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أسامة الأزهري الأعلى للشئون الإسلامية الازهر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف صحيح الإمام البخاري علماء الحديث بجامعة الأزهر وزير الأوقاف

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