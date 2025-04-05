بسبب انفصال والديها، طالبة تنهي حياتها بالحبة السامة في المنوفية

أقدمت طالبة على إنهاء حياتها بالحبة السامة "حبة حفظ الغلال" بقرية البرانية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية بسبب انفصال والديها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل تخلص طالبة من حياتها بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بقيام "هنا.أ.م.س" طالبة بالصف الأول الثانوي بتناول الحبة السامة "حبة حفظ الغلال".

وبالانتقال والفحص تبين أن الفتاة أقدمت على إنهاء حياتها بسبب انفصال والديها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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