الأحد 06 أبريل 2025
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اقتصاد

توقعات بارتفاع سعر الآيفون 43% بعد فرض رسوم الجمارك الأمريكية فى يوم التحرير

سعر الايفون اليوم،
سعر الايفون اليوم، فيتو

سادت توقعات عديدة بارتفاع سعر الهاتف الآيفون خلال الفترة المقبلة، وعقب قيام الولايات المتحدة الأمريكية باللجوء إلى فرض رسوم جمركية على العديد من دول العالم فى يوم التحرير، لدعم الاقتصاد الامريكى.

 

الرسوم الجديدة التى أعلن عن تطبيقها الرئيس ترامب لحماية الاقتصاد، لقيت معارضة كبيرة فى الولايات المتحدة نفسها حيث خرجت العديد من المظاهرات ضد سياتها، كما أعلن الرئيس الأمريكى السابق أوباما عن عدم اتفاقه مع السياسة الجديدة الاقتصادية للرئيس ترامب.

وحول تداعيات الرسوم الجديدة على شركات الهواتف المحمولة والتى تنتج هاتف آيفون فقد أكدت التقارير أن الهواتف سوف ترتفع أسعارها بنسبة تصل إلى 43% على الأقل.

توقعات أسعار الآيفون الجديدة 

 

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، سترتفع تكلفة مكونات iPhone 16 Pro من 580 دولارًا إلى 850 دولارًا بسبب التعريفات الجمركية الجديدة.

في الوقت الحالي، يمكن شراء هاتف آيفون 16 e بسعر 599 دولارًا، لكن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس ترامب مؤخرًا تشير إلى أن السعر قد يرتفع بنسبة 43%، ما قد يرفع سعر آيفون 16 إلى 856 دولارًا.

وفيما يعتقد بعض المحللين بأن النماذج الأخرى قد تصبح أغلى بكثير، فإن آخرين يرون أن الأمور قد لا تكون بهذه السوء، أو أن آبل قد تتخذ إجراءات للتخفيف من هذه المشاكل.

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اسعار الأيفون الاقتصاد الأمريكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الأمريكية

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