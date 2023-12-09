خطوات تحديد عنوان الإنترنت للهواتف الذكية

يبحث العديد من مستخدمي الهواتف الذكية الأندرويد أو الآيفون عن طريقة عنوان إنترنت IP الخاص بالهاتف به طالما يتصل بالإنترنت وخلال السطور التالية نستعرض طريقة تحديد عنوان الإنترنت للهواتف الذكية.

تحديد عنوان الإنترنت فى الهواتف الذكية

-فى الهواتف الذكية لكل هاتف عنوان إنترنت لا يمكن تكراره في أي جهاز آخر، حيث يمكن عبر هذا العنوان مراقبة الجهاز والتحكم فيه أو منعه من دخول الإنترنت أو بعض المواقع بعينها، وينطبق هذا الأمر على هواتف آيفون وأندرويد الذكية، وبينما يعتبر الوصول إلى عنوان IP الخاص بالحاسوب أمرًا معروفًا فإن الكثيرين لا يعرفون كيف يصلون إلى هذا العنوان عبر الهاتف وخلال السطور التالية نستعرض بالتفاصيل طريقة معرفة عنوان IP لهواتف آيفون وأندرويد.

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- يمكن عبر نظام الهاتف سواءً كان أندرويد أو آيفون الوصول إلى عنوان IP المحلي الخاص بالهاتف، ولكن يتم الاحتياج إلى موقع خارجي للوصول إلى العنوان العام.

- للوصول إلى عنوان IP في هواتف أندرويد، يمكن استخدام هذه الطريقة مع جميع أجهزة أندرويد وجميع الأنظمة الخاصة بها، وقد تم تجربتها عبر نظام أندرويد 11 عبر التوجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بالهاتف ثم اختيار الإنترنت والشبكات وبعد ذلك إتصال الإنترنت اللاسلكي.

-الضغط على اسم شبكة الإنترنت اللاسلكي الخاصة واختيار عرض الإعدادات المتقدمة لهذا الإتصال ثم تظهر في نافذة الإعدادات المتقدمة جميع عناوين IP الخاصة بالهاتف في هذه الشبكة بالإضافة إلى بعض البيانات الأخرى مثل العنوان الفيزيائي للهاتف.

- لمعرفة عنوان IP المحلي لهواتف آيفون يتم ذلك عبر اتباع خطوات مشابهة الوصول إلي عنوان IP الخاص بهواتف آيفون، ويمكن التحكم في هذا العنوان مباشرةً عبر إعدادات الإتصال بالإنترنت.

- التوجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بهاتفك ومن ثم اختيار الإتصال اللاسلكي بالإنترنت.

- الضغط على حرف i الموجود إلى جانب اسم شبكة الإنترنت التي يتم الاتصال بها حاليًا داخل هذه القائمة عنوان IP الخاص بالهاتف، كما يمكن التحكم فيه عبر هذه القائمة.

-يمكن عبر هذه القائمة التحكم في عنوان IP الخاص وتجديده أو إدخاله يدويًا فى حال الرغبه في استخدام عنوان آخر.

الوصول إلى عنوان IP العالمي

- بالنسبة إلى الوصول إلى عنوان IP العالمي عبر هواتف آيفون وأندرويد، فعلى عكس عنوان IP المحلي، فإنه لايمكن الوصول إلى هذا العنوان مباشرةً عبر الهاتف أو عبر إعداداته، ويجب استخدام موقع خارجي ليقرأ هذا العنوان ويظهر هذا العنوان البلد التي يتم استخدام الإنترنت منها، ونتيجةً لذلك تعتمد عليه المواقع المختلفة لحظر بعض البلاد من الوصول إليها ويمكن معرفة هذا العنوان عبر التوجه لبعض المواقع المتخصصه.

وأندرويد ‏ نظام تشغيل مجاني ومفتوح المصدر مبني على نواة لينكس صُمّم أساسًا للأجهزة ذات شاشات اللمس كالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، طور نظام الأندرويد من قبل التحالف المفتوح للهواتف النقالة الذي تديرهُ شركة جوجل. تستند واجهة مستخدم نظام أندرويد أساسا إلى المعالجة المباشرة وذلك باستخدام الإيماءات اللمسية التي تتوافق إلى حد كبير مع الحركات الواقعية، مثل النقر، والمسح وضم الأصابع، من أجل التعامل مع الأشياء على لوحة الشاشة.