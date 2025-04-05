إيقاف مورينيو 3 مباريات بسبب اعتدائه على مدرب جالطة سراي

عاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد التركي لكرة القدم، البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فناربخشة، بعد واقعة اعتدائه على بوروك مدرب جالطة سراي، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 2 / 1 في ربع نهائي كأس تركيا الأربعاء الماضي.

وعقب صافرة نهاية المباراة، اقترب مورينيو من بوروك مدرب جالطة سراي، وأمسك بأنفه ما جعل الأخير يسقط أرضًا.

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد التركي، إيقاف مورينيو 3 مباريات، وهي نفس العقوبة التي سيتم تطبيقها على 2 من جالطة سراي و6 من نادي فناربخشة.

ويعاني مورينيو في موسمه الأول في فناربخشة، حيث تم إيقافه للمرة الثانية، كما خسر وخرج من الدوري الأوروبي مثلما هو الأمر في كأس تركيا، مع عدم التأهل لدوري الأبطال.

ويتواجد فناربخشة مع مورينيو في المركز الثاني بالدوري التركي، بفارق 6 نقاط عن جالطة سراي المتصدر، مع بقاء 8 جولات على النهاية.

أول رد من مدرب جالطة سراي بعد اعتداء مورينيو عليه

فيما علق أوكان بوروك، مدرب جالطة سراي، على تصرف جوزيه مورينيو، مدرب فناربخشة، عندما أمسك بوجهه بعد فوزهم في كأس تركيا.

وقال مدرب جالطة سراي تعليقا علي الواقعة: "لم يكن أمرا كبيرا، أيضا لم يكن شيئا لطيفا جدا".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أنه بعد انتهاء المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، التي فاز بها جالطة سراي 2-1، ظهر مورينيو أنه أمسك أنف بوروك، وسقط المدرب على الأرض وهو يمسك وجهه بيديه.

وترك بوروك مستلقيا على ظهره، حيث تم إبعاد مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق، عن موقع الحادث.

وجاء رد فعل مورينو عقب خسارة فريقه فناربخشة لمباراة دور الثمانية، ولكن بوروك أكد أنه لن "يبالغ" فيما حدث بعدما تعرض لـ "خدش بسيط".

وقال بوروك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "لم يكن هناك أي شيء بيني وبينه".

وأضاف: "هنأت الحكام فقط، هو أيضا ذهب لتهنئة الحكام. وبينما كنت أواصل قام بالإمساك بأنفي من الخلف. كان خدشا بسيطا".

وأردف: "بالطبع لم يكن هذا أمرا لطيفا. نريد التركيز في المباراة. نريد بشكل خاص ونتوقع أن يكون سلوك الطاقم الفني أكثر صحة هنا".

وأكد: "لن أبالغ في هذا، ولكن لم يكن الأمر لائقا. كان يفترض أن نصافح بعضنا البعض بعد المباراة. لسوء الحظ، لم نتمكن من تجربة هذا. ليس أمرا مهما. لن أبالغ فيه".

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