مورينيو يعتدي على مدرب جالاتا سراي بعد توديع كأس تركيا "فيديو"

الدوري التركي، اعتدى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة، على أوكان بوروك، مدرب جالاتا سراي، عقب نهاية مباراتهما في دور ربع النهائي من منافسات كأس تركيا.

وخسر فنربخشة على أرضه (2-1) أمام جالاتا سراي، ليودع كأس تركيا.

وسيطرت حالة من التوتر على المباراة منذ لحظاتها الأولى، على مستوى اللاعبين والأجهزة الفنية والادارية والجماهير أيضا.

وفي الوقت بدل الضائع الذي وصل إلى 16 دقيقة، وجد الحكم نفسه مضطرا إلى إشهار 4 بطاقات حمراء للسيطرة على المشادات والمشاجرات التي نشبت بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

Son bölümde ortalık karıştı. Büyük kavga çıktı pic.twitter.com/1vMCcJHtiy — Cenk Çınar (@cenkcnr) April 2, 2025

وكان جوزيه مورينيو من بين الحاصلين على البطاقات الحمراء، بسبب دخوله في المشادة التي طرد خلالها أيضًا ديميرباي وباريش يلماز من جالاتا سراي، وميريت هاكان من فنربخشة.

واستمرت المشادات والتجاوزات بعد انتهاء المباراة، إذ اتجه مورينو نحو بوروك، ليقرص أنفه، في واقعة أثارت استياء الحاضرين والمتابعين للمباراة.

واستغل مدرب جالاتا سراي الموقف حيث سقط أرضًا، ما دفع المحيطين بهما إلى التدخل من أجل إبعاد مورينيو الذي بدا غاضبًا أكثر من أي وقت مضى.

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