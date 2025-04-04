الاتحاد البرازيلي يفاوض مورينيو لتدريب منتخب السيليساو

دخل الاتحاد البرازيلي في كرة القدم، في مفاوضات مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربشخة التركي مع أجل تدريب منتخب راقصي السامبا وذلك في ظل سعيهم للتعاقد مع مدرب جديد استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

الصحفي البرازيلي أندريه ريزيك، كشف عن دخول المدرب البرتغالي في دائرة الترشيحات لتدريب السليساو بعد إقالة دوريفال جونيور عقب الهزيمة القاسية من الأرجنتين بتصفيات كأس العالم بنتيجة 4-1.

وقال ريزيك، أن الاتحاد البرازيلي بالفعل لديه اهتمام بتدريب جوزيه مورينيو للمنتخب وذلك بعد وجوده في قائمة الترشيحات مع جيسوس وكارلو أنشيلوتي.

وأتم "هذه ليست المرة الأولى ولكن الاتحاد البرازيلي تحدث مع مورينيو من قبل في 2023 بعد الاخفاق في مونديال قطر ولكنه رفض وفضل الاستمرار مع روما ولكن ربما لن يرفض مورينيو الفرصة الثانية في ظل الوضع الحرج الذي يعيشه في الدوري التركي حاليًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.