كأس خادم الحرمين، القادسية يفوز على الرائد ويتأهل لمواجهة اتحاد جدة بالنهائي

كأس خادم الحرمين، خطف فريق القادسية فوزا مثيرا أمام نظيره الرائد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين.

أحرز هدف المباراة الوحيد، الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في الوقت بدل الضائع، ليخطف لفريقه القادسية فوزا ثمينا وتذكرة التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين.

كأس خادم الحرمين، القادسية يخطف فوزا مثيرا على الرائد ويتأهل لمواجهة اتحاد جدة بالنهائي

تشكيل القادسية أمام الرائد في كأس خادم الحرمين

جاء تشكيل القادسية أمام الرائد في كأس خادم الحرمين كالتالي:

تشكيل القادسية

ونجح القادسية في كسر عقدة نصف النهائي، بعدما سبق وخسر خلال 5 مناسبات أمام الفرق الأربعة الكبيرة المتمثلة بالنصر، والهلال، والأهلي، والاتحاد، قبل أن ينجح في التأهل للمباراة النهائية لمواجهة اتحاد جدة.

كأس خادم الحرمين، القادسية يخطف فوزا مثيرا على الرائد ويتأهل لمواجهة اتحاد جدة بالنهائي

ويقدم القادسية موسمًا مميزًا في الدوري السعودي حيث يحتل المركز الرابع بتساوي النقاط مع النصر الثالث، فيما يتذيل الرائد الترتيب في المركز الثامن عشر.

كأس خادم الحرمين، القادسية يخطف فوزا مثيرا على الرائد ويتأهل لمواجهة اتحاد جدة بالنهائي

وتغلب القادسية على الرائد مرتين خلال الموسم الجاري في الدوري 1-0 و2-0، قبل أن يحقق فوزا ثمينا في مباراة اليوم.

الاتحاد يفوز على الشباب 3-2 ويصعد لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

فيما تأهل فريق اتحاد جدة إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نظيره الشباب بنتيجة 3-2، في الشوط الأول من المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء على ملعب "الإنماء" ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

افتتح نادي الاتحاد التسجيل من ركلة جزاء صوبها فابينيو بنجاح في الدقيقة 14، ورد الشباب بهدفين عن طريق جوانكا في الدقائق 64 و67، قبل أن يقلب الاتحاد الطاولة بتسجيله هدفين في الوقت بدل من الضائع عن طريق دانيلو بيريرا

تشكيل الاتحاد ضد الشباب

في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

في خط الدفاع: سعد الموسى، دانيلو بيريرا، حسن كادش، مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، حامد الغامدي.

في خط الهجوم: عبد الرحمن العبود، كريم بنزيما، موسى ديابي.

تشكيل الشباب ضد الاتحاد

مباراة الاتحاد ضد الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وحجز الاتحاد مقعده في الدور نصف النهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد عبوره عقبة الهلال في ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي (2-2)، بينما لم نجح الشباب في تخطي الفيحاء بنتيجة (2-1).

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