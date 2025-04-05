الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بعد التتويج بكأس مصر على حساب الزمالك

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» والجهاز الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر، علي حساب نادي الزمالك.

وحقق النادي الأهلي بطولة كأس مصر للعام الثاني على التوالي، وللمرة ٢٣ في تاريخ النادي، وبعد أيام قليلة من التتويج ببطولتي الدوري والسوبر المصري، محققًا الثلاثية.

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بطولة كأس مصر علي حساب نظيره فريق الزمالك بنتيجة 3 -1 في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ليحقق «رجال طائرة الأهلي» الثلاثية المحلية هذا الموسم بعد الفوز ببطولتي الدوري والسوبر المصري.

أقيمت مباراة نهائي كأس مصر على صالة حسن مصطفى، ونجح «رجال طائرة الأهلي» في السيطرة على مجريات اللقاء بفضل حائط الصد القوي والإرسالات المتقنة والضربات الساحقة، ليتوج ببطولة كأس مصر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم رجال الطائرة بنتيجة 25/20، ليواصل تقدمه في الشوط الثاني بفضل الدفاع القوي بنتيجة 25/21، قبل أن يخسر الشوط الثالث بنتيجة 17/25، ثم حسم الأهلي الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 26/24.

وكان قد تأهل «رجال طائرة الأهلىي» إلى النهائى بعد الفوز على الاتحاد السكندري 3-0، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على صالة حسن مصطفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.