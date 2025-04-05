خبير اقتصادي: طريق رأس الرجاء الصالح يرفع تكلفة الشحن 300%

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، وأستاذ القانون التجاري الدولي: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى كان حريصا على رفع التعريفات الجمركية على الواردات الصينية بنسبة وصلت لـ200%.

تفوق الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية

وأضاف، أن الصين استطاعت أن تتفوق على التعريفات الأمريكية في ولاية ترامب الأولى، وقامت بإمداد العالم بمنتجات رخيصة، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي منحت بكين الحصول على المنتجات البترولية من موسكو أرخص من الأسعار العالمية بنسبة 30%.

ارتفاع تكلفة نقل المنتجات بسبب طريق رأس الرجاء الصالح

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت على قطع طريق التجارة أمام المنتجات الصينية التي تمر من البحر الأحمر وقناة السويس، فاضطرت المنتجات الصينية أن تمر من طريق رأس الرجاء الصالح، وهذا أدى لارتفاع تكلفة نقل المنتجات الصينية بنسبة 300%، وارتفع التأمين البحري من 0.5 لـ1%.

خبير تشريعات اقتصادية: الملاحة في البحر الأحمر تحولت لمسرح حرب

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “اكسترا نيوز” إلي أن 12% من التجارة العالمية تمر من البحر الأحمر وقناة السويس، و8% من الغاز يمر من البحر الأحمر، وتُقدم الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الحالية بديلًا لهذا الطريق من خلال إعداد خط شحن بحري من الهند إلى الإمارات والسعودية، ومن ثم إلى الأردن على أن تمر بعد ذلك إلى صحراء النقب، ثم إلى قطاع غزة.

وأضاف، أن هناك حربًا مفتوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين في البحر الأحمر، وهذا حول الملاحة في البحر الأحمر إلى مسرح حرب يمنع مرور أي سفينة.

وأشار إلى أن الهدنة في قطاع غزة خلال الفترة السابقة أدت لزيادة ملحوظة في عدد السفن التي تمر من البحر الأحمر وقناة السويس لـ45 سفينة في شهر فبراير، وبمجرد انتهاء الهدنة توقفت الملاحة إلى حد كبير.

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