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رياضة

رسالة طارق مصطفى للاعبي البنك الأهلي قبل مواجهة زد

طارق مصطفى، فيتو
طارق مصطفى، فيتو

طالب طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلي لاعبيه بضرورة الفوز اليوم على فريق زد بكأس عاصمة مصر. 

وحذر مدرب البنك الأهلي لاعبيه من أي تخاذل أو استهتار من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة الثانية لأن أي نتيجة بخلاف الفوز ستعطي الفرصة لباقي الفرق للفوز في الصدارة لاسيما أن المجموعة تشهد منافسة شرسة مع المصري وسيراميكا وغزل المحلة. 

 

ترتيب المجموعة الثانية بكأس عاصمة مصر 

 

ويتصدر البنك الأهلي المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط حصدها من خوض 3 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو البنك الأهلي 7 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط.

ويأتي غزل المحلة فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط 

ثم سيراميكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط

والمصري رابعًا برصيد نقطتين

 ويتذيل زد المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

موعد مباراة البنك الأهلي وزد

ويلتقي فريقا البنك الأهلي وزد في السابعة مساءً اليوم في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

 

ويلتقي فريق سيراميكا بنظيره المصري، فى الرابعة عصرًا، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، في مواجهة تحمل الكثير من الإثارة والمتعة، داخل وخارج المستطيل الأخضر.

ويتنافس المصري وسيراميكا بالمجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر، والتي تضم أيضًا فرق، البنك الأهلي، زد، وغزل المحلة، حيث يحتل سيراميكا المركز الثالث في ترتيب المجموعة، بينما يحتل المصري المركز الرابع.

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