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رياضة

كأس عاصمة مصر، البنك الأهلي يتعادل 1-1 أمام زد بالشوط الأول

البنك الاهلي وزد،
البنك الاهلي وزد، فيتو

تعادل فريق البنك الأهلي ونظيره زد بهدف لكل فريق في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

 

مباراة البنك الأهلي ضد زد

أحرز هدف البنك الأهلي محمد أشرف لاعب زد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 31 وتعادل شادي حسين لـ زد في الدقيقة 40.

 

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة زد فى كأس عاصمة مصر 

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة زد. 
وجاء التشكيل على النحو التالى:
حراسة المرمى: أحمد صبحى 
خط الدفاع: محمد عبد الغنى، سعيدو سيمبورى، خالد شيفو، اسحاق يعقوبو.
خط الوسط: سيرجى اكا، احمد ربيع، محمد ابراهيم، سيد نيمار.
خط الهجوم: اسامة فيصل، احمد ياسر ريان. 
 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: 
عبد العزيز البلعوطى، بوبكر كيتا، محمد فتحى، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو، ياو أنور.

 

ترتيب المجموعة الثانية بكأس عاصمة مصر 

 

ويتصدر البنك الأهلي المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط حصدها من خوض 3 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو البنك الأهلي 7 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط.

ويأتي غزل المحلة فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط 

ثم سيراميكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط

والمصري رابعًا برصيد نقطتين

 ويتذيل زد المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

 

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