ديربي جدة، شوط أول سلبي بين الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

ديربي جدة، تعادل فريق الأهلي مع نظيره الاتحاد بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على ملعب "الإنماء" (الجوهرة المشعة) في ديربي جدة، ضمن مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2024-2025.

تشكيل الاتحاد ضد الأهلي

تشكيل الأهلي ضد الاتحاد

أرقام بنزيما مع أهلي جدة



وخاض كريم بنزيما مع الاتحاد خلال الموسم الحالي (22) مباراة.

سجل (16) هدفا.

صنع (8) أهداف، لتبلغ إجمالي مساهمات اللاعب مع العميد في الدوري (24) هدف في دوري روشن.



وساهم كريم بنزيما في عبور الاتحاد أيضا إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

أرقام ايفان توني مع أهلي جدة



شارك إيفان توني مع الأهلي خلال الموسم الحالي في 22 مباراة.

سجل المهاجم الإنجليزي 16 هدفا.

صنع 3 أهداف لتبلغ إجمالي مساهماته مع الراقي في دوري روشن هذا الموسم إلى 19 مساهمة.

ايفان توني،فيتو

ويحظى ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي بمتابعة كبيرة، حيث يتميز عن غيره من المباريات بالإثارة، لما يشهده من قوة وحماس على مدار التاريخ.

ويتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، متفوقًا على الهلال، أقرب ملاحقيه، بفارق 4 نقاط.

أما أهلي جدة فيأتي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، خلف القادسية، آخر أضلاع المربع الذهبي.

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