السبت 05 أبريل 2025
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بعد قرار تعميمه، مديريات التعليم تنشر نماذج استرشادية لطلاب الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية 2025

بدأت مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية في إعداد ونشر نماذج استرشادية لتأهيل وتدريب طلاب الشهادة الإعدادية بالنظام الجديد على نظام البوكليت، بعد قرار تعميمه من قبل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

 نماذج استرشادية لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 

وأوضحت مديريات التربية والتعليم، أن الهدف من نشر نماذج استرشادية لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بنظام البوكليت، هو تدريب جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 على التعامل مع نظام البوكليت قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني.

نظام البوكليت لـ الشهادة الإعدادية 2025 

ومع إعلان وزير التعليم بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بنظام البوكليت، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن تفاصيل نظام البوكليت الذي سيتم تطبيقه، وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية:

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1. البوكليت عبارة عن دمج الامتحان بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كتيب أو كراسة واحدة للامتحان.

2.تحتوى ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

3.البوكليت قد يصل إلى 20 ورقة أسئلة أو أكثر في بعض المواد.

4. البوكليت لا يحتاج من الطالب إلى إجابات طويلة بل عبارات قصيرة ومحددة.


5. البوكليت يتيح للطالب أن يبدأ بأى جزئية يرغب فى الإجابة عليها، وعليه التأكد من أن الإجابة على أى سؤال لن يؤدى إلى حدوث خطأ ما، لأن كل جزئية لها مكان مخصص لها للإجابة، ومن ثم فلا مجال لحدوث تضارب أو خطأ فى النقاط أثناء الإجابة عليها.

6. البوكليت يتميز بمنعه للغش، وعدم قدرة الطالب على تصوير وتداول أسئلته على جروبات الغش.

 

 

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